Finanzminister Optendrenk Keine Unwahrheiten über Sparkurs in NRW

Nordrhein-Westfalens Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) wehrt sich gegen Oppositionsvorwürfe, wonach er das Parlament nicht wahrheitsgemäß und umfassend über alle geplanten Sparmaßnahmen informiert hat. In einer Sondersitzung des Finanzausschusses in der parlamentarischen Sommerpause hielten SPD und FDP ihm vor, den Landtag – trotz mehrfacher Nachfragen – vor allem über einen Spar-Erlass vom Mai nicht korrekt unterrichtet zu haben. Stattdessen habe er Widersprüche und Unklarheit verbreitet, kritisierte der SPD-Abgeordnete Alexander Baer am Dienstag.