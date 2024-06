„In vier Wochen programmierbar“ NRW-Finanzminister kontert Städtekritik zur Grundsteuer-Software

Rock kündigte allerdings noch Änderungen an dem Gesetzentwurf für die zweite Lesung an. Man werde noch klarer machen, dass es keine Verpflichtung zu differenzierten Hebesätzen gebe. „Man kann es dabei belassen, nur einen einzelnen Hebesatz auszuweisen.“ Zudem werde man auf ein jüngst erfolgtes Urteil des Bundesfinanzhofes reagieren. Demnach soll es Grundstückseigentümern in NRW künftig möglich sein, mit einem eigenen Wertgutachten gegenzuhalten, wenn der Wert der Immobilie um 40 Prozent unter dem vom Finanzamt errechneten Wert liegt. „Das ist eine rechtliche Klarstellung, die wir für sinnvoll und für notwendig erachten.“