Sonnensegel, Sommerschlafsäcke, Trinkflaschen NRW finanziert Sommerhilfen für Obdachlose mit 250.000 Euro

Mit den sogenannten Sommerhilfen könnten zum Beispiel Sonnensegel, Sommerschlafsäcke, Trinkflaschen und Sonnenschutzmittel beschafft und an Betroffene verteilt werden, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Montag in Düsseldorf mit. Freie Träger und Initiativen der Wohnungslosenhilfe könnten Mittel aus dem Hilfspaket erhalten - 150 von ihnen haben demnach bereits Interesse daran bekundet.