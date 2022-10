Bertelsmann-Studie : NRW fehlen mehr als 100.000 Kitaplätze

Düsseldorf Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung belegt, wie schwer es für Eltern von Kleinkindern im kommenden Jahr werden wird, einen Platz zu bekommen. Um den Bedarf zu decken, müssten 24.400 Erzieher zusätzlich eingestellt werden.

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zu frühkindlicher Bildung zeigt: In NRW fehlen im kommenden Jahr 101.600 Kitaplätze. Bundesweit sind es 384.000. Der Städte- und Gemeindebund NRW sprach von alarmierenden Ergebnissen: „Die Daten zeigen, dass die Ansprüche schneller wachsen, als wir sie umsetzen können“, sagte Hauptgeschäftsführer Christof Sommer . Die Kommunen hätten das Angebot massiv ausgebaut: „Wir haben beim pädagogischen Personal einen Zuwachs von 40.000. Selbst dieser Kraftakt reichte nicht aus, um dem wachsenden Betreuungsbedarf gerecht zu werden.“ Der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule ab 2026 und die Zuwanderung würden die Situation noch deutlich verschärfen.

NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grüne) übte Kritik an der Vorgängerregierung: „Die beschriebenen Befunde sehen wir nicht erst seit gestern, allerdings wurden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Ausbau und Weiterentwicklung bei allen qualitativen und quantitativen Entwicklungen nicht mit der notwendigen politischen Priorität verfolgt.“ Paul verwies als Gegenmaßnahme auf die in ihrem Hause angesiedelte Koordinierungsstelle zum Fachkräfteausbau in Kitas: „Zudem haben wir das Kita-Helfer-Programm fortgeschrieben und streben eine Verstetigung dieses erfolgreichen Programms an.“ Weiter sei es wichtig, den Seiteneinstieg zu stärken und Ausbildungskapazitäten auszubauen.