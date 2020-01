Neujahrsempfang in Düsseldorf : NRW-FDP will sozial Benachteiligten Aufstieg ermöglichen

Düsseldorf Die Liberalen rücken im Jahr der NRW-Kommunalwahl Chancengleichheit in den Mittelpunkt und sehen sich als Gegenpol in hysterischen Zeiten.

Im Jahr der NRW-Kommunalwahlen hat die Landes-FDP das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft stärker ins Zentrum ihrer Politik gerückt. „Die Gesellschaft muss durchlässig sein“, sagte Johannes Vogel, FDP-Generalsekretär, am Sonntag auf dem FDP-Neujahrsempfang in Düsseldorf. Jeder müsse die Möglichkeit haben, den eigenen Traum zu leben, egal woher er komme. Es dürfe nicht sein, dass in Deutschland der Bildungserfolg so stark abhängig sei von der sozialen Herkunft wie in keinem anderen Industrieland. FDP-Landeschef und Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp kündigte in diesem Zusammenhang an, dass Schulen in NRW Eltern künftig zu verpflichtenden Elterngesprächen einladen sollen, um auch jene Eltern zu erreichen, die sich nicht so sehr um das schulische Fortkommen ihrer Kinder kümmerten. Das Schulministerium in NRW liegt in den Händen der FDP. Zugleich forderte Stamp, dass Realschüler bei der Polizei künftig die Möglichkeit bekommen sollen, die gehobene Laufbahn einzuschlagen, wenn sie das Fachabitur nachholen.