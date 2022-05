Fachkräftemangel im Handwerk : Meister = Master

Düsseldorf Nach Plänen der FDP soll die Landesverfassung um einen Passus ergänzt werden, wonach das Land hochschulische und berufliche Bildung gleichermaßen fördert. Grund ist die Sorge, dass wegen fehlender Fachkräfte de Energiewende gefährdet werden könnte.

Die Liberalen in NRW machen kurz vor der Landtagswahl Vorschläge, um den Fachkräftemangel insbesondere im Handwerk in den Griff zu bekommen. In einem Aktionsplan, der unserer Redaktion vorliegt, fordern die FDP-Minister Joachim Stamp (Familie und Integration) und Andreas Pinkwart (Wirtschaft) unter anderem, die Gleichbehandlung akademischer und beruflicher Bildung müsse in die Landesverfassung aufgenommen werden. So könne sie zum Staatsauftrag gemacht werden. Artikel 16 soll um folgenden Absatz ergänzt werden: „Das Land soll darauf hinwirken, dass die hochschulische und die berufliche Bildung eine gleichwertige gesellschaftliche Anerkennung finden und stärker durchlässig werden.“ Vorbild sei die Schweiz.