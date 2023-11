Sorge vor strengerem Sprengstoffgesetz NRW-FDP warnt vor Ausweitung von Böller-Verboten

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 dürfen nur in der Zeit vom 29. bis 31. Dezember verkauft werden; ist einer der genannten Tage ein Sonntag, ist ein Verkauf bereits ab dem 28. Dezember zulässig. Abgebrannt werden dürfen sie nur an Silvester und Neujahr. Schon heute können die zuständigen Behörden anordnen, dass Raketen in der Nähe von Gebäuden oder Anlagen, die besonders brandempfindlich sind, sowie Böller in bestimmten dicht besiedelten Gemeinden oder Teilen von Gemeinden zu bestimmten Zeiten auch am 31. Dezember und am 1. Januar nicht abgebrannt werden dürfen.