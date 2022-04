Landesparteitag der FDP : Kriegsflüchtlinge finden in NRW so lange Schutz wie nötig

Kriegsflüchtlinge finden in NRW so lange Schutz wie nötig

Duisburg Anlässlich des FDP-Landesparteitages in Nordrhein-Westfalen hat sich die Partei klar für Solidarität mit der Ukraine ausgesprochen. Landesvorsitzender Joachim Stamp ist mit großer Mehrheit wiedergewählt worden.

Die nordrhein-westfälische FDP hat am Samstag bei einem Parteitag in Duisburg eine Solidaritätserklärung für die Ukraine verabschiedet. Die Generalkonsulin der Ukraine in NRW, Iryna Shum, dankte den rund 400 Delegierten als Gastrednerin für die Unterstützung und warnte, dass der russische Angriffskrieg auch über die Ukraine hinausgehen könnte.