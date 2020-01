Reaktionen aus Düsseldorf : FDP reagiert verhalten auf sozialliberale Gedankenspiele

Düsseldorf FDP-Fraktionschef Christof Rasche hat auf den SPD-Vorstoß für eine sozialliberale Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen reserviert reagiert. „Die CDU/FDP-Koalition in NRW arbeitet fair und verlässlich.

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty hatte im Interview mit unserer Redaktion eine engere Zusammenarbeit mit den Liberalen in NRW bis hin zu einer Koalition ins Gespräch gebracht, dies aber für Berlin ausgeschlossen. Umfragen zufolge würden SPD und FDP in NRW zurzeit zusammen bei Weitem nicht auf eine Mehrheit kommen. Aber auch für CDU und FDP würde es nicht reichen.

Die Äußerungen kommen kurz vor der NRW-Kommunalwahl im September, die mancherorts zu ganz neuen Konstellationen führen könnte. „Die Kommunalwahl wird interessant im Hinblick auf neue Koalitionen in den Städten“, bestätigte Rasche. Interessant sei, dass sich Kutschaty stark von den Grünen absetze. Die Grünen wollten sich dazu am Montag nicht äußern. CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen bezeichnete Kutschatys Aussagen als Traumschlösser. „Ich kann das verstehen bei einer SPD, die an der Existenzschwelle steht“, so Löttgen. Da habe er aber die Rechnung ohne CDU und FDP gemacht.