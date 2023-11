„Stärke des Rechts und nicht Recht des Stärkeren“ Generalsekretär der NRW-FDP führt seine Partei in den Europawahlkampf

Nordrhein-Westfalens FDP schickt ihren Generalsekretär und EU-Abgeordneten Moritz Körner als Spitzenkandidaten in den Europawahlkampf im kommenden Jahr. Bei einer Landesvertreterversammlung der Liberalen in Kamen erhielt der 33-Jährige am Freitagabend eine deutliche Mehrheit, wie die Partei am Samstag mitteilte.