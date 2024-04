NRW-FDP fordert umfassende Steuersenkungen „Wenn Deutschland der kranke Mann Europas ist, dann ist NRW sein krankes Herz“

Der seit Anfang 2023 amtierende 37-jährige FDP-Landeschef Höne stellt sich am Samstag in Duisburg zur Wiederwahl. Bei der Landtagswahl 2022 hatte die FDP ihr Ergebnis auf 5,9 Prozent halbiert und die Regierungsbeteiligung in NRW eingebüßt. Im Bund sind die Liberalen Koalitionspartner in der Ampel mit SPD und Grünen. Als Gäste werden beim FDP-Landesparteitag unter anderem Lindner sowie die FDP-Spitzenkandidatin zur Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, reden.