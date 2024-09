Streit um Wahlrecht in NRW FDP-Chef Höne nennt Vorgehen der Landesregierung „ein Armutszeugnis“

Demnach lag das Papier Anfang April in der Staatskanzlei vor, das Innenministerium hatte am 25. April 2024 davon erfahren. Dort befasste man sich zudem eingehender mit der neuen Art der Sitzverteilung, die die Reform vorsieht. Das zuständige Fachreferat habe „unterschiedliche fiktive Beispielsberechnungen vorgenommen, um die neue Berechungsmethode nachvollziehen zu können“, führt Innenminister Herbert Reul (CDU) in seiner Antwort an die FDP aus; das Schreiben liegt unserer Redaktion vor. Eine eigenständige mathematische Begutachtung sei aber nicht vorgenommen worden.