Frühkindliche Bildung in NRW : NRW-Minister ist offen für Nachbesserung der Kita-Reform

Spielzeug in einer Kindertagesstätte in NRW. Foto: Monika Skolimowska/dpa. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Das neue Kinderbildungsgesetz wird Ende November in den Landtag eingebracht. Die Bedenken freier Träger bestehen fort.

Der Kita-Reform steht nach Aussage von NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) nicht mehr viel im Wege. „Viele Punkte der Kritik der freien Träger haben sich relativiert, nachdem wir die Kita-Reform genauer erläutert haben“, sagte der Minister im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Landesregierung werde die Umsetzung der Kita-Reform von Anfang an kontinuierlich begleiten und auswerten, ob und an welchen Stellen nachgebessert werden müsse. „Falls es Nachbesserungsbedarf geben könnte, bin ich der Letzte, der nicht für Veränderungen offen ist“, sagte Stamp.

Das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) soll Ende November in den Landtag eingebracht werden. Es sieht jährlich rund 1,3 Milliarden Euro an zusätzlichen Finanzmitteln vor. Die Kommunen hatten die neue Regelung begrüßt. Anders die freien Träger wie Kirchen, Wohlfahrtsverbände und Elterninitiativen, die drei Viertel der Kitas im Land betreiben. Sie üben scharfe Kritik, weil sie die Finanzierung ihrer Einrichtungen auch künftig nicht für gesichert halten. Insbesondere die Sachkosten, etwa für die Instandhaltung alter Gebäude, könnten damit nicht gedeckt werden.

Zur Kritik an der Personalausstattung sagte Stamp: „Wir entlasten aber auch das Personal: Mit den zusätzlichen Mitteln von Land und Kommunen in Höhe von rund 750 Millionen Euro können deutlich mehr Kräfte beschäftigt werden.“ Mit der Anpassung an die tatsächliche Kostenentwicklung (Index) sei auch in Zukunft dafür gesorgt, dass – anders als bislang – nicht wieder eine neue Lücke entstehe und Personal eingespart werden müsse, wenn die Löhne stiegen.