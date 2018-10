NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner: "Wir werden als nervige Besserwisser gesehen."

Düsseldorf NRW-Europaminister Holthoff-Pförtner bangt um ein geeintes Europa, das sich gegen Russland und China behaupten kann. Darüber spricht er im Interview mit unserer Redaktion - und über Deutschlands Image in Europa.

Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) ist der Freigeist der NRW-Landesregierung. Als Medienunternehmer, Anwalt und enger Vertrauter des verstorbenen Bundeskanzlers Helmut Kohl kennt er mehr Perspektiven auf die Welt als die meisten seiner Kabinettskollegen. Gerade feierte er seinen 70. Geburtstag. Dass er die Zuständigkeit für das Ressort Medien wegen eines möglichen Interessenkonfliktes abgeben musste, stört ihn nicht mehr. In seiner Aufgabe als Europaminister geht er voll auf. Mit einer Mischung aus Überzeugung und Unabhängigkeit, die ansteckend ist.

Warum ist der Ruf der EU so schlecht?

Holthoff-Pförtner So düster sehe ich das gar nicht. Die EU ist eine Erfolgsgeschichte, ein in der Geschichte einzigartiger Zusammenschluss von Staaten mit gemeinsamen Werten und Grundrechten, auf den wir stolz sein können. Frieden, Freiheit und Wohlstand haben wir der EU zu verdanken. Wir Deutsche neigen aber dazu, uns auf die Probleme zu fokussieren.

Großbritannien steigt aus, in Italien, Polen und Ungarn regieren europakritische Kräfte, in Deutschland wettert die AfD gegen die Union …

Holthoff-Pförtner Ja, es gibt Probleme und darauf müssen und können wir Antworten finden. Aber ich mache mir im Augenblick mehr Sorgen über das Desinteresse an der europäischen Idee. Gerade die jüngere Generation würde den Zusammenbruch der Europäischen Union wohl erst bemerken, wenn sie wieder Roaming-Gebühren bezahlen müsste. Wir haben uns an die Vorzüge so sehr gewöhnt, dass wir sie als selbstverständlich hinnehmen.