EU-Mittel für Digitalisierung Warum das Geld aus Brüssel an Schulen in NRW nicht effizient genutzt wird

Der Europäische Rechnungshof in Luxemburg hat sich kritisch zum Einsatz von EU-Mitteln bei der Digitalisierung der Schulen geäußert. Die Förderung habe nicht ihre volle Wirkung entfaltet. Dies geht aus einem aktuellen Bericht der Behörde hervor, der unserer Redaktion vorliegt. Grund dafür sei vor allem, dass die EU-Länder bei der Nutzung der europäischen Fördermittel nicht strategisch genug vorgegangen seien. Die Prüfer hatten 2022 Schulen in Griechenland, Kroatien, Italien, Österreich, Polen und Deutschland, genauer: in NRW befragt. Dazu gab es Vor-Ort-Prüfungen in Düsseldorf, Kamp-Lintfort, Radevormwald und Wuppertal.