Diskussion um die Oberstufe NRW erwägt fünftes Abiturfach

Es gibt Überlegungen zu Änderungen am Abitur in NRW. Man befinde sich mit „in einem konstruktiven Austausch über die Weiterentwicklung der gymnasialen Oberstufe“, umschreibt es das Landesschulministerium von Dorothee Feller (CDU). Dabei geht es nach Informationen unserer Redaktion unter anderem um die Einführung eines fünften Abiturfachs. Außerdem wird über neue Prüfungsformate gesprochen, etwa Präsentationen. Und es steht die Idee im Raum, sogenannte „besondere Lernleistungen“ regelhaft zu etablieren. Damit können beispielsweise Projektarbeiten für die Abinote zählen. Die Möglichkeit dazu gibt es zwar heute schon, in der Praxis spielt sie in NRW aber kaum eine Rolle.