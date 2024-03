Weiterentwicklung der Oberstufe NRW erwägt fünftes Abiturfach – und mehr

Düsseldorf · Es gibt Überlegungen zu Änderungen am Abitur in NRW. Das Schulministerium spricht vom Ziel, die Oberstufe am Gymnasium „zukunftsfest aufzustellen“. Wie sich Eltern, Schüler und Lehrer dazu äußern.

30.03.2024 , 07:37 Uhr

Klausuren und mündliche Prüfungen gehören für junge Menschen dazu. Sind neue Prüfungsvarianten oder Leistungsbeweise sinnvoll? Foto: dpa/Sina Schuldt

Von Sina Zehrfeld Landespolitische Korrespondentin