Nach dem Hochwasser : NRW erleichtert Übertragung überfluteter Immobilien

Die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz im Juli zerstörte viele Häuser wie hier in Erftstadt-Blessem. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf Bislang durften die Wiederaufbauhilfen für Gebäude nur von den ursprünglichen Eigentümern in Anspruch genommen werden. Das stellte insbesondere Senioren, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen vor große Schwierigkeiten.

Die Landesregierung hat per Erlass ein Problem für Opfer der Flutkatastrophe vom vergangenen Juli behoben. Bislang durften nur solche Immobilieneigentümer Wiederaufbauhilfe in Anspruch nehmen, die zum Zeitpunkt der Katastrophe im Grundbuch eingetragen waren und den Wiederaufbau selbst durchgeführt haben. Ein Verkauf oder eine Schenkung der Immobilie etwa an Familienangehörige schloss die Inanspruchnahme der Wiederaufbauhilfe aus. Nötig machten dies strikte Vorgaben des Bundes.