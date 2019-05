Kohleausstieg : NRW erhält 15 Milliarden für Kohle-Reviere

Das Bundeskabinett bringt Strukturhilfen für die vom Kohleausstieg betroffenen Gebiete auf den Weg, auch das Ruhrgebiet und das rheinisches Revier profitieren. Forscher streiten über die Sinnhaftigkeit der Milliarden.

Wofür wird das Geld verwendet? Mit dem Geld soll die Ansiedlung neuer Arbeitgeber und die Entstehung neuer Arbeitsplätze gefördert werden. Denn der Kohleausstieg kostet Zehntausende Jobs: Allein im rheinischen Revier hängen knapp 10.000 Stellen direkt an der Braunkohle, indirekt weitere 18.000. Nach den Plänen der Politik soll das rheinische Revier „Modellregion für Energieversorgungs- und Ressourcensicherheit“ und „Innovation Valley Rheinland“ werden. Doch da die Politik neue Fabriken nicht selbst bauen kann, sucht man in den Landesministerien nun eifrig nach sinnvollen Förderprojekten. So sollen etwa ein Forschungsinstitut für klimaneutrale Brennstoffe (in Jülich) und ein Institut für Automatisierung angesiedelt werden. Die S-Bahn rund um Köln soll ausgebaut und die Autobahn A 52 zwischen den Kreuzen Mönchengladbach und Neersen erweitert werden.