Flutkatastrophe in NRW : Halbe Milliarde Euro an Fluthilfen bewilligt – das meiste für Privatleute

Halbe Milliarde Euro an Fluthilfen bewilligt – das meiste für Privatleute

Flutkatastrophe in NRW

Düsseldorf Am häufigsten wurden von Bürgern bisher Schäden an Hausrat geltend gemacht, gefolgt von Gebäudeschäden. Viele haben aber noch nicht mal einen Überblick über die Kosten, die auf sie zukommen.

Acht Monate nach der Flutkatastrophe von Juli 2021 und ein halbes Jahr, seitdem Anträge zur Wiederaufbauhilfe gestellt werden können, ist heute mehr als eine halbe Milliarde Euro in der Auszahlung. Das gab Landesbauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Freitag bekannt. Eine große Summe. Aber ein überschaubarer Betrag gemessen an den gewaltigen Schäden, die zu beheben sind. Der Topf des Aufbaufonds enthält 12,3 Milliarden.