Rund 42 Millionen Euro Land räumt höhere Kosten für Staatskanzlei-Umbau ein

Die schwarz-grüne Landesregierung hat eine detaillierte Übersicht zu den Umbaukosten für die Staatskanzlei am Horionplatz veröffentlicht und damit einen Artikel unserer Redaktion nachträglich doch bestätigt. In einem Bericht an den Hauptausschuss des Düsseldorfer Landtags erläutert der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU), ausführlich, wo und in welchem Umfang Kosten für den Umbau angefallen sind.