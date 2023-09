Durchschnittsnote Diesen Abi-Schnitt erreichte NRW in diesem Jahr

Die Zahl der Abi-Bestnoten ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. So erreichten im Jahr 2022 in NRW 3,2 Prozent aller Abiturientinnen und Abiturienten die Note 1,0. Schon im Jahr 2021 gab es einen im langjährigen Vergleich deutlichen Anstieg auf drei Prozent. Im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 gab es die Bestnote für 1,9 Prozent der jungen Leute.