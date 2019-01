Kritik an CDU und FDP: Diakonie-Vorstand beklagt Rechtsruck in NRW-Asylpolitik

Düsseldorf Die Zahl der Asylbewerber in NRW sinkt. Dennoch konzentriere die Politik sich mehr auf die Rückführung als auf das Bleiben der Migranten, beklagt die Diakonie.

In der Politik liege der Fokus inzwischen immer mehr auf der Rückkehr von Migranten, sagte Heine-Göttelmann. Das zeige die neue Zuweisungspraxis in Nordrhein-Westfalen. Asylbewerber ohne Bleibeperspektive können künftig bis zu 24 Monate in den Landesunterkünften untergebracht werden und sollen möglichst schon von dort in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden.