Datenspeicherung Unschuldiger in NRW Arbeitsaufwand darf keine Begründung sein

In einem Rechtsstaat muss sich der Bürger darauf verlassen können, dass Justiz und Polizei ihrer Arbeit mit allerhöchster Sorgfalt nachkommen. In einer zunehmend digitaleren Welt zählt zu dieser Sorgfaltspflicht auch, dass die verschiedenen Datenbanken von Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden auf dem aktuellen Stand sind. Es kann nicht sein, dass unbescholtene Menschen bei einer Verkehrskontrolle oder am Flughafen Scherereien bekommen, weil die Behörden es versäumt haben, den Datensatz entsprechend aktueller Ermittlungserkenntnisse anzupassen und stattdessen mit Karteileichen arbeiten.