Stärkster Rückgang seit 20 Jahren Darum gibt es so viel weniger Studierende in NRW

NRW erlebt den stärksten Rückgang der Zahl der Studierenden an seinen Hochschulen seit fast 20 Jahren – obwohl es zuletzt wieder etwas mehr Studienanfänger gab. So ging die Gesamtzahl zum vergangenen Wintersemester gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent zurück. Das war das stärkste Minus seit fast 20 Jahren, wie das Statistische Landesamt mitteilte. 2004 war die Zahl um 12,1 Prozent geschrumpft, nachdem in NRW vorübergehend Studiengebühren für Langzeitstudenten eingeführt wurden.