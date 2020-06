Kostenpflichtiger Inhalt: 350 Millionen Euro werden investiert : NRW stattet Lehrer mit Computern aus

Düsseldorf Insgesamt 350 Millionen Euro stellt die Landesregierung für die Digitalisierung der Schulen bereit. Zudem können benachteiligte Schüler Geräte künftig ausleihen.

Die Landesregierung will alle Lehrer und benachteiligte Schüler mit digitalen Endgeräten ausstatten. „Wir haben ein Investitionspaket von über 350 Millionen Euro für die Digitalisierung geschnürt, das es so noch nie gab“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag. 105 Millionen Euro stammen aus Bundesmitteln, 18 Millionen Euro von Schulträgern. NRW sei das erste Bundesland, das seine rund 200.000 Lehrer flächendeckend mit Laptops oder Computern versorge. Zusätzlich sollen vor allem bedürftige Schüler Leihgeräte zur Verfügung gestellt bekommen.

In der Corona-Krise hatte sich gezeigt, dass der Wechsel zwischen Präsenz- und Fern-Unterricht häufig unter anderem daran scheiterte, dass Lehrer keine eigenen Dienstgeräte hatten. Jene, die auf eigene Computer zurückgriffen, gingen ein Datenschutz-Risiko ein. Auch erreichte der digitale Unterricht viele Schüler nicht, weil es auch ihnen an digitalen Geräten mangelte. Welche Schüler ein Leihgerät erhalten, sollen Gebauer zufolge die Lehrer nach Bedürftigkeit entscheiden. Um die Kinder nicht zu stigmatisieren, solle keines in die Lage kommen, seinen Bedarf nachweisen zu müssen. Die genauen Beschaffungsmodalitäten würden noch mit den Kommunen als Schulträgern erörtert.

info In diesem Schuljahr bleibt kein Schüler sitzen Noten Obwohl die Schulen monatelang geschlossen waren, gab es am Freitag Zeugnisse. Gute Leistungen aus dem Heimunterricht durften in die Noten zur sonstigen Mitarbeit einfließen. Versetzung Das Schulministerium hat festgelegt, dass wegen der besonderen Umstände kein Schüler sitzen bleiben darf.

Spätestens bis zum Ende Dezember müssen die Kommunen die finanziellen Mittel für die digitalen Endgeräte aber verausgabt haben. Dies sei ein Anreiz, die Technik schnell zu beschaffen, sagte Gebauer. Sie dämpfte zugleich allzu hohe Erwartungen an digitalen Unterricht nach den Ferien: Erst bis Ende 2022 seien alle Schulen in NRW an schnelles Internet angebunden. Bisher sind es rund 30 Prozent. Zudem gebe es derzeit Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden zur technischen Unterstützung – klar sei aber, dass die Landesregierung sich nicht um das Personal für den technischen Support von 6000 Schulen kümmern könne.

Das digitale Lernen nach den Sommerferien will die Schulministerin zudem unterstützen, indem sie den Schulen Lernmaterialien an die Hand gibt. „Technik allein ergibt keinen Unterricht“, so Gebauer. Eine entsprechende Materialsammlung für Lehrer im Internet sei mehr als 10.000 Mal heruntergeladen worden. Weiterhin soll eine Handreichung für Lehrer angeboten werden zur organisatorischen, pädagogischen und didaktischen Verknüpfung von Präsenz- und Fernunterricht. Dabei soll es Beispiele für Unterrichtsvorhaben geben, damit diese jeweils digital und analog vermittelt werden können. Zudem soll die landesweit verfügbare Plattform Logineo um eine sichere Videoplattform und einen Messenger-Dienst für Schüler und Lehrer erweitert werden.

Lehrerverbände begrüßten die Ankündigungen. „Auch wenn es noch viele Detailfragen zu klären gibt: Dieses Maßnahmenpaket ist ein echter Meilenstein“, kommentiert die lehrer nrw-Vorsitzende Brigitte Balbach. „Es ist wichtig, dass wirklich alle Schülerinnen und Schüler hier mitgenommen werden und es ist richtig, dass Lehrkräfte nicht mehr gezwungen sein werden, auf private Geräte zurückgreifen“, erklärte Stefan Behlau, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung NRW.

Als Schritt in die richtige Richtung bezeichnete die geschäftsführende Direktorin am Institut für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund, Nele McElvany, die Maßnahmen. Aber mit der Bereitstellung der Hardware sei es natürlich noch nicht getan. „Es ist ein Schritt von vielen, die nun noch folgen müssen.“ Nicht nur NRW, sondern ganz Deutschland, stehe bei der Ausstattung der Schulen mit Hardware und der Digitalisierung insgesamt noch am Anfang.

Was passiert mittel- und langfristig mit der Finanzierung - vor allem im Hinblick auf die Infrastruktur-Ausstattung der Schulen? Was passiert, wenn etwas kaputtgeht, wenn Software aktualisiert werden muss? All das seien Folgekosten in einer Größenordnung, die nicht zu vernachlässigen seien, sagt McElvany. „Da braucht es einen mittelfristigen Plan.“

Geklärt werden müsse auch, in welchen Klassenstufen, Fächern und in welchen Formaten Lerninhalte im digitalen Lernraum überhaupt verankert werden könnten. „Es kann nicht ein Konzept für alle und alles geben“, sagt sie.

Die TU Dortmund hat für eine bundesweite Studie „Unterricht in der Corona-Pandemie“ mit mehr als 3600 Lehrkräften aus allgemeinbildenden Schulen gesprochen. „Viele haben von Schülern berichtet, die weder ausreichende Medienkompetenz noch die Hardware hatten, um zu Hause mit den gestellten Aufgaben umgehen zu können“, sagt McElvany. „Durch die Schulschließungen hatten wir eine Realsituation im Test, der auch gezeigt hat: Viele Schüler haben nicht immer stabiles Internet mit entsprechender Datenmenge zu Hause. In einigen Haushalten gibt es aufgrund der finanziellen oder räumlichen Lage überhaupt keine Internetverbindung.“ Auch Lösungen für diese Probleme müssten noch geklärt werden.