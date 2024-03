Schwarz-Grün, Migration, Klimaschutz So tickt unser Bundesland – alle Grafiken zur NRW-Check-Umfrage

Was denken Wahlberechtigte in NRW im Vorfeld der Europawahl, was sind ihre Sorgen, wen würden sie wählen? Für den NRW-Check hat die Forsa 1502 Bürger befragt. Die Umfrage erfolgte im Auftrag der NRW-Tageszeitungen.

Aktuell käme die schwarz-grüne Landesregierung weiterhin auf 53 Prozent. Aber auch ein Bündnis aus CDU und SPD käme auf eine Mehrheit.