Im NRW-Landtag : CDU und FDP bringen Ende der Straßenbaubeiträge auf den Weg

Auf der Wiese vor dem NRW-Landtag sind Plakate gegen die Straßenbaubeiträge aufgestellt. Unter anderem wird am Donnerstag im Landtag mit einem Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und FDP über das Gesetz zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen abgestimmt. Foto: dpa/Sophie Brössler

Düsseldorf Die Regierungsfraktionen CDU und FDP haben im Landtag die Abschaffung der umstrittenen Straßenbaubeiträge für Grundstückseigentümer in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht.

Das Plenum beschloss am Donnerstag in namentlicher Abstimmung mit Stimmen der schwarz-gelben Regierungsmehrheit und der AfD einen Antrag, in dem die Landesregierung aufgefordert wird, die entsprechende Förderrichtlinie zu ändern.