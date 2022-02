Wüst wird Spitzenkandidat : CDU-Vorstand in NRW schlägt zehn Frauen für die Top 20 der Landesliste vor

CDU-Vorstand in NRW schlägt zehn Frauen für die Top 20 der Landesliste vor

Düsseldorf Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat einstimmig Ministerpräsident Hendrik Wüst als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 15. Mai nominiert. Auf Platz 2 der vom Vorstand anvisierten Landesliste steht eine Frau.

Bei einer Sitzung am Dienstag verabschiedete der CDU-Landesvorstand die Landesliste der Christdemokraten für die Wahl, wie der Landesverband mitteilte. Wüst ist seit Oktober Ministerpräsident und auch Vorsitzender der NRW-CDU. Er folgte damals in beiden Ämtern auf Armin Laschet, nachdem dieser bei seiner Wahlniederlage als Kanzlerkandidat der Union als Abgeordneter in den Bundestag eingezogen war.