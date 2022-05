Einstimmig beschlossen : NRW-CDU nominiert André Kuper erneut zum Landtagspräsidenten

Düsseldorf Beim protokollarisch höchsten Amt im Land gibt es vorerst keine Veränderung. Der 61-jährige André Kuper ist erneut zum Präsidenten nominiert worden. Gewählt wird dann am 1. Juni.

Die CDU-Fraktion in Nordrhein-Westfalen hat André Kuper erneut zum Landtagspräsidenten nominiert. Dies sei in der Fraktionssitzung am Dienstag einstimmig beschlossen worden, sagte eine Sprecherin der Fraktion.