Noch kein Personalvorschlag : NRW-CDU entscheidet erst nach Bundestagswahl über Laschet-Nachfolge

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet will auch im Falle eines Misserfolgs bei der Bundestagswahl in Berlin bleiben. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Wer wird der „Kronprinz“ von Armin Laschet in NRW? Gesucht wird zunächst ein neuer Landesparteichef – möglicherweise mit Perspektive auch auf das Ministerpräsidentenamt. Die NRW-CDU macht es spannend.

Die nordrhein-westfälische CDU will erst nach der Bundestagswahl über die Nachfolge von Landesparteichef Armin Laschet entscheiden. Der Landesvorstand beschloss am Montagabend in einer digitalen Sitzung, dass erst zum 23. Oktober ein Parteitag mit entsprechenden Vorstandswahlen einberufen wird. Einen Personalvorschlag machte der mitgliederstärkste deutsche CDU-Landesverband noch nicht.