Verfall beschleunigt sich NRW steckt fest im Brücken-Sanierungsstau

Die NRW-Landesregierung will in diesem Jahr an Landes- und Bundesstraßen 67 Brücken neu bauen, sanieren oder Instandhaltungsarbeiten an ihnen durchführen. Das wären drei mehr als im vergangenen Jahr: 2022 wurden 64 solcher Maßnahmen erledigt. Dem gegenüber steht ein gewaltiger Sanierungsstau. Insgesamt sind derzeit fast 300 Brücken in der Zuständigkeit des Landes marode: 205 Stück müssen komplett abgerissen und neu gebaut werden. 22 weitere sollen verstärkt werden, das bedeutet: Auch sie sind längerfristig voraussichtlich nicht zu retten. 69 Stück müssen instandgesetzt werden. Die Kosten für all das schätzt das Land auf 1,8 Milliarden Euro.