“Ausländer ruas“-Gegröle NRW-Bildungspolitiker debattieren Umgang mit Sylt-Video im Unterricht

Bereits jetzt sprach Ministerin Dorothee Feller (CDU) auf Anfrage unserer Redaktion von widerwärtig rassistischen Parolen: „Wir alle müssen Haltung zeigen und unsere Demokratie schützen, und dazu gehört auch, dass solche aktuellen Vorfälle in den Schulen debattiert werden.“ Die Vermittlung von demokratischen Werten und Medienkompetenz habe einen großen Stellenwert im schulischen Alltag. „Unsere Lehrpläne bieten im Unterricht viel Raum für die Beschäftigung mit gesellschaftlich hochrelevanten Themen.“ Feller bedankte sich bei den Lehrerinnen und Lehrern, die sich täglich mit großem Engagement für unsere Demokratie, das Grundgesetz und ein friedliches und respektvolles Miteinander einsetzten und damit Vorbilder für die jungen Menschen in NRW seien. „Denn eins muss immer klar sein: Extremismus, Antisemitismus und Gewalt haben keinen Platz – weder in unseren Schulen noch an anderen Stellen in unserer Gesellschaft.“