Schwierige Verhandlungen : Im Streit um NRW-Kitas ist eine Lösung in Sicht

Düsseldorf Seit Wochen verhandelt die Landesregierung mit Wohlfahrtsverbänden und Kirchen über die Zukunft der Kitas in NRW. Jetzt kommt Bewegung in den Streit.

In die Verhandlungen über die Zukunft des Kitas in NRW ist Bewegung gekommen. Nach Informationen unserer Redaktion ist im Gespräch, einen weiteren dreistelligen Millionen-Betrag in das System zu geben. Das würde auch zu einer Senkung der Anteile führen, die die Träger der Kitas aufbringen müssen. Abschließend entschieden ist das demnach aber noch nicht, weil dies mit dem Finanzministerium abgestimmt werden muss. Im NRW-Familienministerium hieß es dazu, man arbeite noch an einer neuen Version des Kinderbildungsgesetzes und stehe mit allen Beteiligten im Austausch.