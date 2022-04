Lehre aus Corona : Besuchsrecht in Krankenhäusern in NRW gesetzlich gesichert

Besuchsrecht in Krankenhäusern in NRW gesetzlich gesichert

Düsseldorf Der nordrhein-westfälische Landtag hat am Dienstag die Patientenrechte gestärkt. Das nachgebesserte Gesetz zur Krankenhausgestaltung schreibt nun unter anderem ein Besuchsrecht fest. Der Landtag zieht damit eine Lehre aus der Corona-Pandemie.

Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, forderte: „Was für Patienten in Krankenhäuser gilt, muss auch für Pflegeheimbewohner gelten.“ Isolation sei ein schwerer Eingriff in die Grundrechte, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Die betroffenen Menschen sterben an Einsamkeit, nicht am Virus.“