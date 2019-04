Kampf gegen Masern : NRW will Impfpflicht in Kitas einführen

NRW will Impfpflicht in Kitas einführen

Düsseldorf 2019 gab es in Nordrhein-Westfalen schon fast 100 Masernfälle. Schwarz-Gelb will besseren Schutz jetzt erzwingen. Vorbild könnte Brandenburg sein.

Nordrhein-Westfalen bereitet die Einführung einer generellen Impfpflicht gegen Masern für Kinder in Kindergärten vor. Kinder- und Familienminister Joachim Stamp (FDP) sagte unserer Redaktion: „Ich bin für eine generelle Impfpflicht – das gilt auch für Kindergärten. Wie wir das dort umsetzen, werden wir prüfen.“ Auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte am Freitag auf Anfrage: „Ich bin für eine Impfpflicht.“

Hintergrund sind die seit Jahresanfang ungewöhnlich häufigen Fälle von Masern-Erkrankungen. Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit ging die Zahl der Infektionen in NRW nach einem hohen Stand von 520 im Jahr 2017 zwar auf 211 im vergangenen Jahr zurück. In den ersten drei Monaten des Jahres 2019 wurden in NRW allerdings schon fast 100 Masernfälle gezählt.

Das Ziel Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will die Masern ausrotten. Nord- und Südamerika, Skandinavien, Teile Osteuropas und Afrikas sind schon frei von Masern.

Masern sind hochansteckend und gefährlich. Donnerstag beschloss bereits das Bundesland Brandenburg die Einführung einer generellen Impfpflicht gegen Masern für alle Kinder, die dort in einer Kita oder andere Tagespflegeeinrichtung angemeldet werden sollen. In Essen machte die privat geführte Kita „Kinderkiste“ vor wenigen Wochen den Nachweis einer Impfung gegen Masern zur Aufnahmebedingung.

Die SPD im Landtag ist gegen die Einführung einer Impfpflicht in Nordrhein-Westfalen. „Grundsätzlich müsste eine Impfpflicht bundesweit einheitlich geregelt werden, um eine Durchimpfung der Gesamtbevölkerung zu erreichen. Eine Beschränkung auf Kitas erscheint zumindest in NRW so nicht zielführend“, heißt es in einer Stellungnahme. Die Fraktion will einen Bericht bei der Landesregierung dazu anfordern.