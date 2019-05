Kohlekompromiss : Kraftwerke ab 2022 vom Netz

Düsseldorf Der Landtag streitet über die Verwendung der 15 Milliarden für den Kohleausstieg.

(tor) Die schwarz-gelbe Landesregierung rechnet in den Jahren 2022 bis 2024 mit der Abschaltung von ersten Kohlekraftwerken in NRW. Das sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag bei der Debatte im Landtag zum Kohleausstieg. Eine neue Leitentscheidung zum Braunkohleabbau in NRW istes aber offenbar noch deutlich vorher geplant: Nachdem der Bund das Kohleausstiegsgesetz verabschiedet habe, werde das Land die bisherige Leitentscheidung weiterentwickeln. Mit dem Kohleausstiegsgesetz ist noch in diesem Jahr zu rechnen.