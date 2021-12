Keine Impfpause vor den Feiertagen : Corona beschäftigt auch die letzte NRW-Landtagssitzung 2021

An diesem Donnerstag findet die letzte NRW-Landtagssitzung in diesem Jahr statt. (Archivbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Auch 2021 hat kein zweites Thema die Landespolitik dermaßen beschäftigt wie die Corona-Pandemie. Am letzten regulären Sitzungstag dieses Jahres hat der NRW-Landtag darüber hinaus einen breiten Themenfächer vor sich.

Am letzten regulären Plenartag dieses Jahres hat der nordrhein-westfälische Landtag am Donnerstag, ab 10 Uhr, noch eine breite Themen-Palette abzuarbeiten. Zuerst hat das Landesparlament die Delegierten-Listen der Fraktionen zur Wahl des Bundespräsidenten am 13. Februar 2022 zu beschließen. Insgesamt darf das bevölkerungsreichste Bundesland 156 Wahlfrauen und -männer in die Bundesversammlung entsenden.