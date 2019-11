Vor Bundesrat-Abstimmung : NRW zögert bei der Grundsteuer

Info

Foto: RP Online

Interessieren Sie sich für Landespolitik in NRW? Dann sollten Sie unbedingt unseren Podcast "Ländersache" kennenlernen: Jeden Montag melden sich Chefkorrespondent Thomas Reisener und Düsseldorf-Redakteurin Helene Pawlitzki aus dem Foyer des Landtags und sprechen darüber, was NRW in dieser Woche politisch bewegt: Vom Hambacher Forst über den Lehrermangel an Grundschulen bis hin zum Missbrauchsskandal von Lügde. Hören können Sie die "Ländersache" in jeder Podcast-App, bei Spotify - oder gleich hier auf RP ONLINE.