Land überträgt Ergebnis NRW-Beamte profitieren von Tariferhöhung

Die schwarz-grüne Landesregierung will damit trotz der angespannten Haushaltslage nicht in dieselbe Fallen tappen wie die rot-grüne Landesregierung. Die hatte nach dem Tarifabschluss für die Länder 2013 versucht, nur einen Teil der Beamtenschaft beim Land und in den Kommunen von dem Abschluss profitieren zu lassen. Für die höheren Besoldungsgruppen war eine Nullrunde geplant. Das sorgte für einen Aufstand in der Beamtenschaft. Der damalige Finanzminister Norbert Walter-Borjans und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (beide SPD) mussten zurückrudern.