Bis zu 1800 Euro netto Neuer Geldregen für NRW-Beamte

Auf längere Zeit kann die Rechnung allerdings anders aussehen. Dies zeigt sich in diesen Tagen erneut. Einerseits erhalten die rund 250.000 Beamten des Landes NRW Ende des Monats eine steuerfreie Sonderzahlung in Höhe von bis zu 1800 Euro im Monat. Das ist zwar nicht besonders sensationell, weil viele andere Branchen wie die Chemiebranche (zweimal 1500 Euro steuer- und abgabenfrei in den Jahren 2023 und 2024) und die Metallindustrie (auch zweimal 1500 Euro) ihre Beschäftigten ebenfalls großzügig bedenken, aber im öffentlichen Dienst gibt es zwei Besonderheiten: Vielen Beamten ist der schöne Geldregen gar nicht bewusst, weil es sich ja nur um die Übernahme des Tarifabschlusses handelte. „Als ich auf meinen Kontoauszug schaute, war ich total überrascht über diese Extra-Zahlung“, erzählt ein Hauptschullehrer. Anwärter in den Beamtendienst erhalten jeweils 1000 Euro.