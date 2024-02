So ist der Trend NRW-Bauministerin legt „Förder-Turbo-Bilanz“ für bezahlbaren Wohnraum vor

Mit rund 2,1 Milliarden Euro an öffentlichen Fördermitteln ist der Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen nach Zahlen des Landesbauministeriums im vergangenen Jahr stark angekurbelt worden. Profitiert hätten davon sowohl der Bau bezahlbarer, preisgebundener Mietwohnungen als auch Eigentumsmaßnahmen, berichtete NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf bei ihrer Wohnraumförderungsbilanz für 2023.