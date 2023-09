Immer mehr junge Leute ohne Ausbildung Jeder fünfte Geringqualifizierte in NRW ist arbeitslos

Das NRW-Arbeitsministerium gibt 50 Millionen Euro im Rahmen seiner Fachkräfteoffensive aus. Dabei handelt es sich vor allem um Coaching-Angebote für junge Menschen, um Ausbildungssuchende und Ausbildungsbetriebe zusammenzubringen. Ab Mitte Oktober werden laut NRW-Arbeitsministerium 133 „Übergangslotsen“ Schülerinnen und Schüler in den Bildungsgängen der Berufskollegs bedarfsorientiert beraten, um sie in eine berufliche Ausbildung zu vermitteln. Auch Laumann beklagt, dass viele Zugewanderte ohne Lehrstelle blieben. Zugleich fehlen nach Angabe des DGB noch immer genügend Ausbildungsstellen in vielen Ballungsgebieten in NRW. Leider entscheide, so DGB-Chefin Weber, die Postleitzahl mit, ob ein Einstieg in Ausbildung gelinge oder nicht.