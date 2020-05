Patienten schieben Untersuchungen auf : Arztpraxen leiden unter Corona

Düsseldorf Die Corona-Krise macht niedergelassenen Ärzten zunehmend zu schaffen. Patienten schieben Vorsorge- und Kontrolltermine auf, die Rückgänge übersteigen zum Teil 50 Prozent. Warum auch ein Besuch beim Zahnarzt gerade jetzt Sinn macht.

Niedergelassene Ärzte und Zahnärzte in Nordrhein-Westfalen haben an Patienten appellliert, Untersuchungen nicht länger zu verzögern. „Schieben Sie keine Vorsorge- und Kontrolltermine auf“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, am Montag in Düsseldorf. Erkrankungen wie Diabetes oder Krebs seien ja nicht verschwunden. Wichtig sei aber, vorher anzurufen, um den Praxen die Organisation zu erleichtern. Die Hygienestandards würden überall eingehalten. Es gebe Glasscheiben bei der Anmeldung und mittlerweile auch genug Schutzausrüstungen. Sie würden zu 80 Prozent vom Bund gestellt. Allein neun Millionen Schutzmasken und 17.000 Liter Desinfektionsmittel hätten die Praxen zur Verfügung.