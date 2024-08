Arbeitslosigkeit in Zeiten des Fachkräftemangels „77.200 Menschen könnten morgen einen Job haben“

Schüßler Die Frage ist, ob der Weg der Nachbarländer nachhaltiger ist. In den Niederlanden hat man eine „Arbeit zuerst“-Strategie gefahren und damit eine Beschäftigungsquote von 55 Prozent erreicht. Klingt zunächst einmal toll, da wurde dann aber auch der Mathematiker für einfache Hilfstätigkeiten eingesetzt. 38 Prozent der Geflüchteten landeten in der Zeitarbeit oder kamen anderweitig befristet unter. 28 Prozent haben nur ein sogenanntes Arbeitsverhältnis auf Abruf. So bekommt man natürlich schnell hohe Zahlen. In den Niederlanden ist zudem Englisch als Arbeitssprache geläufiger als in Deutschland. Das erleichtert dort einfacher den Zugang. Wir verfolgen einen Weg der langfristigen Integration mit Spracherwerb und Weiterqualifizierung. Das ist zwar mühsamer und langsamer und hat bei uns zunächst zu einer Beschäftigungsquote von nur 25 Prozent geführt, aber wenn wir in ein paar Jahren noch mal nachschauen, bin ich überzeugt, war unser Weg der nachhaltigere. Das hat im Übrigen auch die erste Flüchtlingswelle gezeigt. Da hat sich was gedreht, wir sind jetzt bei 68 Prozent Beschäftigungsquote, die Niederlande bei 40.