Civey-Umfrage in NRW : Arbeitnehmer wollen bei Transformation mitbestimmen

Düsseldorf Wirtschaft und Gesellschaft stehen mit der Digitalisierung, der Mobilitäts- und Energiewende vor massiven Herausforderungen. Nun zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag der SPD-Landtagsfraktion, was sich die Bürger des Landes zu deren Bewältigung wünschen: mehr staatliche Investitionen und Mitspracherechte.

Bei der Befragung, an der sich 2500 Menschen online beteiligt hatten, wurde auch nach der Akzeptanz durch die Beschäftigten gefragt. So antworteten 66,8 Prozent, ihrer Meinung nach trügen die Beschäftigte einen zukunftsorientierten Wandel in den Unternehmen eher mit, wenn sie mitbestimmen könnten. 14,7 Prozent sahen die Mitbestimmung etwa durch einen Betriebs- oder Personalrat dagegen nicht als entscheidend an, 18,5 Prozent waren unentschieden.