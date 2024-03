3,4 Millionen Euro Urlaubshilfen Ansturm in NRW auf Fördermittel für Sommerferien

Das Förderprogramm des Landes NRW für Urlaube einkommensschwacher Familien wird auch in diesem Jahr von Interessenten überrannt. Das ergab eine Anfrage unserer Redaktion beim NRW-Familienministerium. Eine Sprecherin erklärte, die „Familienzeit NRW“ werde in diesem Jahr mit rund 3,4 Millionen Euro gefördert. Damit könnten voraussichtlich rund 1700 Familien an dem Programm teilnehmen. Im vergangenen Jahr gab es über 5000 interessierte Familien, von denen rund 1800 eine Familienerholung vermittelt werden konnte. Damals hatte der Fördertopf allerdings noch 4,5 Millionen Euro betragen.