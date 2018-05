Christina Schulze Föcking: NRW-Agrarministerin droht Untersuchungsausschuss

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Agrarministerin Schulze Föcking ist an mehreren Fronten unter Dauerfeuer der Opposition. Jetzt wollen SPD und Grüne offenbar ernst machen und einen Untersuchungsausschuss beantragen. Im Visier haben sie dabei auch Regierungschef Laschet.

Am kommenden Dienstag wollten SPD und Grüne beraten, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen, um die Vorfälle aufzuklären, kündigten Abgeordnete beider Landtagsfraktionen am Mittwoch nach einer Sitzung des Agrarausschusses in Düsseldorf an. Dort müsse auch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Rede und Antwort stehen, sagte SPD-Fraktionsvize Christian Dahm. SPD und Grüne haben genügend Stimmen, um einen Untersuchungssausschuss im Landtag durchzusetzen.