NRW-Affäre um Christina Schulze Föcking: iPad löste angeblichen Hackerangriff aus

Düsseldorf Der angebliche Hackerangriff auf die zurückgetretene NRW-Ministerin Christina Schulze Föcking ist offenbar durch ein iPad in ihrem Haushalt ausgelöst worden. Dessen Nutzung wurde offenbar von der CDU-Politikerin nicht bemerkt.

Dies teilte das NRW-Justizministerium dem am Donnerstag tagenden Justizausschuss in einem Bericht mit. Demnach habe man „computerforensische Spuren und Befunde“ und insbesondere eine „lokale Protokolldatei“ auf dem iPad gefunden. Diese würden „nachvollziehen“ lassen, dass eine Übertragung von dem Flachcomputer auf das Smart-TV von Schulze Föcking „zum von ihr angegebenen Vorfallszeitpunkt“ stattgefunden hatte.

Die Politikerin hatte den Vorfall der Polizei dagegen als Hackerangriff gemeldet - nämlich dass sie am 15. März abends plötzlich eine Videoaufzeichnung aus dem Landtag auf ihrem Fernseher gesehen habe, in der es um die „Schweinestall-Affäre“ auf ihrem Bauernhof ging.

Der Bericht bestätigt, dass die Landesregierung schon früh darüber informiert worden war, dass es den vermeintlichen Hackerangriff nie gegeben habe. Am 29. März habe man Schulze Föcking bereits mitgeteilt, dass das Video wohl nur innerhalb des hauseigenen WLan-Netzes übertragen worden war – eine Schlussfolgerung, die sie sich nicht vorstellen konnte. Über den Befund sei dann „zeitnah“ der Chef der Staatskanzlei über den NRW-Justizminister informiert worden, heißt es in dem Bericht.

Am 18. April, so ein bereits früher vorgelegter Bericht an den Justizausschuss, sei Schulze Föcking dann darüber informiert worden, dass man sich nach weiteren Prüfungen praktisch sicher war, dass es den Hackerangriff nie gegeben habe. Doch die Öffentlichkeit wurde darüber erst am 7. Mai von ihr informiert.