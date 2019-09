An Schulen in NRW : AfD verlangt Kopftuchverbot für Kinder

An Schulen in NRW

Düsseldorf Die AfD verlangt ein "Kinderkopftuchverbot" an nordrhein-westfälischen Schulen. Im Schulgesetz des Landes müsse unverzüglich ein solches Verbot für alle muslimischen Mädchen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs verankert werden.

am Freitag in das Landesparlament eingebrachten Antrag der AfD, verlangt sie ein Kopftuchverbot für Kinder an allen Schulen in NRW. Es solle für alle Mädchen bis zum 14. Lebensjahr gelten. Zudem fordert die AfD die Landesregierung auf, gemeinsam mit den Islamverbänden in einer Aufklärungsaktion auf muslimische Eltern "einzuwirken, ihre Töchter vom Tragen des Kopftuchs zu verschonen".